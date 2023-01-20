انت الان تتابع خبر اعتزال راشد الماجد .. إليكم الحقيقة الكاملة حول الفنان السعودي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا حول اعتزال راشد الماجد ، خلال الساعات القليلة الماضية، مما جعله في مقدمة عمليات البحث على المحرك الشهير جوجل.

وظهرت هذه التساؤلات بعد تم تداول عدد من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر التي تشير إلي اعتزال راشد الماجد و ذلك بسبب غياب الفنان السعودي عن الغناء منذ عام، وذلك إثر أزمة صحية ألمت به.

حقيقة اعتزال راشد الماجد: