انت الان تتابع خبر تطورات حالة حلمي بكر الصحية بعد نقله للمستشفى.. ادعوله بالشفاء العاجل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرض الموسيقار الكبير حلمي بكر إلى أزمة صحية مفاجئة اليوم الجمعة ونقل بسببها إلى المستشفى، وبدء الجميع يتسألون عن تطورات حالته الصحية بعدما أصيب بأزمة صحية طارئة وظهر الكثيرين يتسالون عنها.

تطورات حالة حلمي بكر الصحية بعد نقله للمستشفى

وحرص عاطف إمام عميد معهد الموسيقي العربية الأسبق، على نشر صورة لحلمي بكر من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها قائلاً “ربنا يشفيه ويعافيه الموسيقار الكبير حلمي بكر، وشكراً للدكتور محمد عساسة استشاري القلب والأوعية الدموية”.

حلمي بكر نقيب الموسيقيين الشرفي

ومن اتجاه آخر كشف الفنان

ومن اتجاه آخر كشف الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أنه أعطي منصب نقيب الموسيقيين الشرفي للموسيقار حلمي بكر، وهذا حدث في ديسمبر الفائت، وأعطي كامل الموسيقار حلمي بكر الدرع الخاص المكتوب عليه لقب النقيب الشرفي لنقابة المهم الموسيقية، وجاء هذا أثناء إعادة افتتاح نقابة المهن الموسيقية وهذا بعد عملية التطوير والتجديد التي حدثت في الفترة الأخيرة.