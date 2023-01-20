اتفرج- انت الان تتابع خبر نجل صباح الجزائري يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط.. التفاصيل هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت عائلة الفنانة السورية المميزة صباح الجزائري وهي تحتفل بعقد قران نجلها كرم التقي، على فتاة شابة تدعي حنين ضو وهي من خارج الوسط الفني، وتعتبر من المناسبات المميزة التي ظهر فيها سعادة الجميع.

وكشف كرم التقي نجل صباح الجزائري أنه عقد قرانه على الفتاة حنين، وهذا عن طريق صور نشرها عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، ووثق كل الأجواء الخاصة بالخطبة بينهم، وكتب تعليق قائلاً “حتى يفرقنا الموت”.

تعليقات على عقد قران ابن صباح الجزائري

وحرصت الفنانة صباح الجزائري على تهنئة نجلها كرم عن طريق صورة نشرتها من خلال ستوري عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، وأطل فيها ابنها كرم مع زوجته حنين، وكتبت في تعليق على الصورة “مبروك الله يهنيكن يا ماما افرح بعرسكن عن قريب وشوف ولادكن بحبكن كتير وبتمنالكن كل السعادة والحب”، وأيضاً والد كرم رباح التقي وشقيقيته شاركوا في تهنئته بعقد قرانه.