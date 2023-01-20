اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ليلى وملك أحمد زاهر في لبنان.. أثاروا الجدل بجمالهم شوفوا مين أحلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة ليلى زاهر بمشاركة جميع متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، أحدث صورها مع شقيقتها ملك من داخل أحدث جلسة تصوير لهم.

صورة ليلى وملك أحمد زاهر في لبنان

وأطلت كلاً ليلى وملك أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير وهم بإطلالات رائعة وأنيقة من توقيع Aboud Jammal، حيث أن ليلى ارتدت فستان طويل تميز بأنه على شكل بليسيه وعليه بليزر له أكمام طويلة باللون الأسود، وملك سرقت أنظار الجميع بارتداء بنطلون جلد أسود وعليه توب تميز بأنه به شراشيب وهي التي جمعت بين درجات اللون الأخضر والزيتي، وارتدت حذاء مسطح لونه أسود.