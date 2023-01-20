اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة زواج عزيز الأحمد القزم السعودي من مريم كوكي.. اعرفوها من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الحزن الشديد على جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في السعودية بسبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد وهو الشهير بعزيز القزم مساء أمس الخميس، وبحث عدد كبير من محبيه عن أهم المعلومات الخاصة به.
زواج عزيز الأحمد من مريم كوكي
ويبحث جميع رواد السوشيال عن زواج عزيز الأحمد القزم السعودي الراحل من مريم كوكي، وهذا بسبب وجود الكثير من الفيديوهات لهم على صفحته الشخصية عبر انستجرام، مع الفتاة التي تدعى مريم كوكي وبينهما مفاجآت رومانسية وفيديو آخر يكشف عن حملها منه في طفل وآخر وهو يحمل طفل رضيع في مستشفى.
وأكد العديد من رواد السوشيال ميديا بعد وفاته أنه لم يتزوج، ولكن مريم كوكي هي واحدة من فريق عمل الفيديوهات والمحتوى الذي كان يقوم القزم السعودي بتقديمه.
سن القزم السعودي وسبب وفاته
ورحل عن عالمنا أمس القزم السعودي عزيز الأحمد عن عمر يناهز الـ 27 عام، وذلك بعد تدهور الصحية والسبب يرجع إلى أنه مصاب بالغدة النخامية والتي تنتج كمية قليلة من هرمون النمو بسبب الإصابة ببعض العيوب الوراثية.