اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة زواج عزيز الأحمد القزم السعودي من مريم كوكي.. اعرفوها من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الحزن الشديد على جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في السعودية بسبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد وهو الشهير بعزيز القزم مساء أمس الخميس، وبحث عدد كبير من محبيه عن أهم المعلومات الخاصة به.

زواج عزيز الأحمد من مريم كوكي

ويبحث جميع رواد السوشيال عن زواج عزيز الأحمد القزم السعودي الراحل من مريم كوكي، وهذا بسبب وجود الكثير من الفيديوهات لهم على صفحته الشخصية عبر انستجرام، مع الفتاة التي تدعى مريم كوكي وبينهما مفاجآت رومانسية وفيديو آخر يكشف عن حملها منه في طفل وآخر وهو يحمل طفل رضيع في مستشفى.