اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده ولعت الرجالة بالأبيض المكشوف بالكامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده في جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة الماضية مرتدية فستان من اللون الأبيض الكامل المكشوف من منطقة الظهر مع وضع فرو فوقه أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

وتصدرت الفنانة الاستعراضية محركات البحث على مدار الأيام القليلة الماضية بسبب التصريحات التي أدلت بها لبرنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد اللبنانية