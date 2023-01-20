اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. حقيقة زواج سهير رمزي من عمر الشريف.. نحسم الجدل ونوضحها كاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنان سهير رمزي عن حقيقة كل ما انتشر حول زواجها من الفنان الراحل عمر الشريف، وهي من الأشياء التي بدأ جميع المشاهدين والمتابعين يبحثون عنها طوال الوقت لأنها من الاخبار الهامة.

سهرة بين سهير رمزي وعمر الشريف

وقالت الفنانة سهير رمزي، قائلة “ما أثير وتردد عن زواجي من النجم العالمي عمر الشريف مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، مع أنه كان فتى أحلامي وأنا صغيرة وهو حكاية كبيرة لكل البنات اللي كانوا في عمري”.

وقالت سهير أثناء وجودها في برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسماء إبراهيم في قناة القاهرة والناس، وتحدث “عمر لشريف لما رجع مصر كنت بقيت نجمة كبيرة هو اتفرج علي فيلم ليا فطلب إنه يشوفني فكلموني وقلت لهم ياريت فعملت له عشاء عندي في البيت وعزمته وعزمت أصدقاءه واحتفلت بيه فأخدوها إنها جوازة أو خطوبة بس ما كانش فيه حاجة من كده”.