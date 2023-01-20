اتفرج- انت الان تتابع خبر أعراض مرض اليوتيوبر القزم عزيز الأحمد.. مات وهو شاب صغير بسببها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسبب انتشار خبر وفاة اليوتيوبر السعودي الأحمد في نشر حالة من الحزن الكبيرة بين جمهور السوشيال ميديا، وذلك لأنه يتعلق له في ذهن الجميع بمواقف وذكريات كوميدية له، وهي التي تخرج الجميع من الهموم والمشاكل.

أعراض مرض اليوتيوبر السعودي الراحل عزيز الأحمد

وانتشار خبر وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد بعد تدهور حالته الصحية، وهو كان يعاني من بعض المشاكل في النمو منذ ولادته وجميع الأطباء لم يقدروا على إيجاد العلاج الذي يناسب حالته ولكنه تم وصف العديد من العلاجات التي تساعده على أن يتعايش مع المرض.

وتوفي اليوتيوبر السعودي بسبب مرض نقص هرمون النمو المبكر، وبعدها زيادة فرص النجاة، ومن أهم أعراضه هي: