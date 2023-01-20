هيفاء وهبي تبهر الجمهور بأحدث ظهور لها.. مفيش أحلى من كدة

إطلاله هيفاء وهبي تبهر الجمهور

حيث تألقت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي في تلك الصورة، وارتدت فستان أنيق ولافت باللون الأخضر، وتميز الفستان إنه أنيق ومميز، وكشفت من خلاله عن جمالها ورشاقتها.

فيما اعتمدت هيفاء في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم، حيث إنها ظهرت بملامح غريبة على غير المعتاد.

ظهور مميز وجذاب للفنانة اللبنانية

كما اختارت الفنانة والمطربة اللبنانية، بأن أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة، والذي تناسب مع ظهورها المميز والجذاب.

وفي سياق متصل، فقد أثارت الفنانة والمطربة اللبنانية حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب الظهور التي كانت عليه خلال مشاركتها في حفل بالمملكة العربية السعودية.

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