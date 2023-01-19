بهاء سلطان ينتهي من تسجيل أغنية «العمر كله» وطرحها خلال أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 11:29 مساءً - يواصل النجم بهاء سلطان طرح أغنياته الجديدة بشكل منفرد، وانتهى الأيام الماضية من تسجيل أغنية جديد بعنوان «العمر كله».

أغنية «العمر كله» تنتمي للأغنيات الحزينة، ومن المقرر طرحها خلال أيام قليلة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وكشفت شركة روتانا المنتجة عن برومو الدعائي لأغنية «العمر كله» للنجم بهاء سلطان عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنتسجرام».

يعتبر ألبوم “سيجارة” آخر تعاون بين النجم بهاء سلطان والمنتج نصر محروس وذلك قبل فسخ التعاقد بينهما، وطرح من الألبوم على مدار الأشهر الماضية 10 أغنيات وتعتبر أغنية “سيجارة” الأغنية الحادية عشرة من الألبوم.

كان نصر محروس طرح في شهر فبراير الماضي أغنية “سماح سماح" من ألبوم “سيجارة” وهي من كلمات نصر محروس، وتعاون فيها بهاء سلطان مع كل من الملحن حسين محمود، والموزع الموسيقي أحمد أمين، ومهندس الصوت هاني محروس، توزيع وتريات حسن سعيد، وعازف صولو كيبورد عزالدين وائل، وعازف الإيقاع أحمد عيادي وتم تسجيل الأغنية في ستوديو “إم ساوند 1”.