اتفرج- انت الان تتابع خبر وفاة الشاب السوري عزيز .. تفاصيل وصورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي، اليوم الخميس، الفنان الكوميدي السوري “عزيز” الذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأداء المقاطع المضحكة والإعلانات، عن عمر ناهز 27 عاماً.



و”عزيز” من مواليد الرياض عام 1995 ميلادي وبالتحديد في السادس والعشرين من شهر تموز، وهو سوري الأصل، ويعتبر من الشخصيات الكوميدية المشهورة في السعودية.



ويعاني عزيز من مرض في الهرمونات أثر على النمو الجسدي له، إذ كان يعاني من هذا المرض منذ ولادته، وحاول ذويه علاجه ولكن كافة المحاولات لم تتكلل بالنجاح.