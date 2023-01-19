اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج … سعد الصغير يفجر مفاجأة بشأن طليقته برلنتي عامر: رجعنا لبعض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فجر المطرب الشعبي سعد الصغير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تطورات أزمته الأخيرة مع طليقته الراقصة برلنتي عامر، التي وصلت إلي النيابة، واتهامات متبادلة بين الطرفين، خلال الفترة الماضية.وأعلن سعد الصغير عبر فيديو قام بنشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك عن عوته إلي الراقصة برلنتي عامر، حيث قام بتبرئة والدتها من سرقة اموال من داخل سيارته.

وأضاف المطرب الشعبي في الفيديو كما برأ برلتني من وجود محادثات مخلة مع شخص، مؤكداً ان هذه الرسائل ارسلتها الى شقيقتها حتي تثير الغيرة بداخله.

نشرت طليقة سعد الصغير فيديو له وهو يقوم بالتوسل إليها لكي يرجع إليها مرة أخري ويحمل في يده القرآن الكريم، وعلقت عليه قائلة : أنا مالي أبعد عني أنا منزلك قدام الناس كلها علشان تبعد عن حياتي من فضلك.