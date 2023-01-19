اتفرج- انت الان تتابع خبر طعمة طعامة.. درة تتألق في أحدث ظهور بالأسود والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة التونسية درة في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة شتوية نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت درة من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة، ظهرت فيها مرتدية بالطو أسود طويل، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها وظهرها، واعتمدت مكياج ناعم ورقيق.

وقد تفاعل متابعو درة مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (قمر)، (مش ممكن الطعامة)، (جميلة جدا يا درة)، (سوو كيوت)، (والله زي القمر)، (الدلع كله ياقمري).

أحدث أعمال درة

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة التونسية درة كان مسلسل “المتهمة” والذي عُرض في أواخر عام 2022 على إحدى المنصات الخاصة.

مسلسل “المتهمة” بطولة درة، عادل كرم، دياب، مها نصار، أسامة عباس، محمد عبد العظيم، علي الطيب، ريم عبد الحليم، محمود غريب، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر نادي.