اتفرج- انت الان تتابع خبر حققت صفر إيرادات.. سحب 3 أفلام من دور العرض منها فيلم تحت تهديد السلاح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اتخذ القائمون على دور العرض السينمائي بمصر قرارًا بسحب 3 أفلام، بعدما حققت صفر إيرادات، أولها فيلم تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد والفنانة مي عمر.كما جرى سحب فيلم فضل ونعمة للفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، وفيلم هاشتاج جوزني لأمير المصري ومايان السيد.

وكان فيلم تحت تهديد السلاح، قد بلغت إجمالي إيراداته قبل سحبه من دور العرض السينمائي 8 ملايين و725 ألف جنيه، أما فيلم فضل ونعمة فقد حقق إيرادات بلغت 17 مليون جنيه، وبلغ إجمالي إيرادات فيلم هاشتاج جوزني 4 ملايين و556 ألف جنيه.

طرح فيلم أخي فوق الشجرة

يُذكر أن سحب الأفلام الثلاثة المذكورة جاء بعد طرح فيلم أخي فوق الشجرة، والذي حقق إيرادات في أول أيام عرضه بلغت 383 ألف جنيه، وهو يتنافس حاليًا مع فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” للفنان محمد هنيدي.

فيلم أخي فوق الشجرة بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، ويزو، حمدي المرغني، محمد ثروت، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.