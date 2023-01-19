انت الان تتابع خبر في أول يوم لعرضه.. فيلم أخي فوق الشجرة يحقق 383 ألف جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استطاع فيلم أخي فوق الشجرة، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي مساء أمس الأربعاء، تصدر إيرادات شباك التذاكر السينمائي.وقد حقق فيلم أخي فوق الشجرة في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 383،352 جنيه، ليحتل صدارة شباك التذاكر بين الأفلام المنافسة.

بينما استطاع فيلم شلبي تحقيق إيرادات أمس بلغت 236،316 جنيه، أما فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل فقد بلغت إيراداته أمس 362،095 جنيه.

أبطال فيلم أخي فوق الشجرة

يشترك في بطولة فيلم أخي فوق الشجرة مجموعة من النجوم وهم: رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، ويزو، حمدي المرغني، محمد ثروت، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب يعيش قصة حب مع فتاة، ولكن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد ظهور شقيقه التوأم في حياته بشكل مفاجئ، وتتوالى الأحداث.

وكان آخر فيلم عُرض للفنان رامز جلال هو فيلم “أحمد نوتردام” والذي تم عرضه عام 2021، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.