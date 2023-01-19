انت الان تتابع خبر بعد التشريد والفضائح.. سعد الصغير يعلن عودته لطليقته برلنتي عامر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد خلافات شديدة وصلت إلى تبادل الاتهامات وتحرير محاضر في أقسام الشرطة، أعلن المغني الشعبي سعد الصغير عودته لزوجته برلنتي عامر.حيث نشرت “برلنتي” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو لسعد الصغير قال فيه أن والدتها بريئة من الاتهام الذي وجهه لها بأنها سرقت أموال من سيارته، مضيفًا أن برلنتي لم ترسل رسائل مخلة لشخص، بينما أرسلتها لشقيقتها لإثارة غيرته.

وأشار سعد الصغير إلى أن زواجه من برلنتي عامر حتى وإن كان عرفيًا فهو مُسجل في الشهر العقاري، وتبادل “الصغير” وزوجته الكلام الرومانسي خلال الفيديو.

الفيديو من هنا.

مشكلة سعد الصغير وبرلنتي عامر

يُذكر أن الفترة الماضية شهدت خلافات حادة بين المغني الشعبي سعد الصغير وزوجته برلنتي عامر، وصلت إلى تحرير محاضر في أقسام الشرطة.

وبعد تلك الخلافات، أعلنت برلنتي عامر خطبتها على شخص رفضت الإفصاح عن هويته، كما نشرت مقطع فيديو وهي داخل سيارتها وبجانبها شاب لم يظهر وجهه فيه، وقامت بتشغيل أغنية “خلوا اللي يغير مننا”.