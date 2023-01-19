انت الان تتابع خبر الغزالة.. تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة تارا عماد، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “تارا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا باللون الأسود طويل ومجسم ومكشوف من ناحية الكتفين.

وقد تفاعل زملاء الفنانة تارا عماد من الوسط الفني مع تلك الإطلالة، مثل شيماء سيف، رانيا يوسف، إدوارد، فريال يوسف، إنجي كيوان.

كما جاءت تعليقات بعض المتابعون على النحو التالي: (غزالة)، (قمر وبحبك)، (تارا جميله فنا واسما)، (اجمل واحده منغير مجهود)، (الدلع كله ياقمري)، (منورة يا عمري).

فيلم تارا عماد

يُذكر أن الفنانة تارا عماد، يُعرض لها في الوقت الحالي فيلم “أخي فوق الشجرة”، والذي تم طرحه أمس بدور العرض السينمائي.

فيلم “أخي فوق الشجرة” بطولة رامز جلال، تارا عماد، ويزو، حمدي المرغني، محمد ثروت، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.