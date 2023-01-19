غدا.. يحيى خليل بـ أوبرا الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 12:29 مساءً - يقدم رائد موسيقى الجاز الموسيقار يحيى خليل حفلا غنائيا غدا، الجمعة 20 يناير، على مسرح سيد درويش بـ "أوبرا الإسكندرية".

وأعد يحيى خليل برنامجا فنيا مميزا تشارك خلاله المغنية الفرنسية ديجايما مع مجموعة من أبرع العازفين ويضم عددا من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقى العربية، منهم محمد عبد الوهاب، وبليغ حمدي، وكمال الطويل، ومختارات من موسيقى الجاز العالمية الشهيرة.

يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز فى مصر، ونجح فى عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التى أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذى جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصرى يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته، كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء فى مصر والعالم العربي، إلى جانب إسهاماته فى تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.