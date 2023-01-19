اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش تثير جنون الرجالة بأقصر هدوم عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورة جدةيد لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في مكان ما، مرتدية تيشرت من اللون الأبيض المكشوفة من منطقة البطن ضيقة بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة

وتردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية التي تشير إلي انفصال الفنانة السورية عن زوجها طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا شريف شرقاوي.