أشرف زكي حزين للهجوم على منة شلبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 11:25 صباحاً - أعرب نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، عن حزنه بسبب الهجوم على منة شلبي، قائلا المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، في برنامجه يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر، قائلا: فجأة أصبح جواز سفر منة شلبي على الملأ وبتتصور وهي في قلب المحكمة، لا فيه حقوق ولا قوانين مضيفا «منة» غلطانة تتحاكم ونترك القضاء يقول قراره.

وانفعل اشرف زكي، قائلا: يعني إيه جواز سفرها يطلع أو حد يصورها وهي قاعدة في النيابة ده أسلوب غير صحيح.

وأضاف أشرف زكي، قائلا: لا أحد يدافع عن المخطئ ولكن إحنا بنكفل حقوق البني آدم وده أبسط حقوقها إن محدش يصورها ويهاجمها أخطأت تتعاقب ولكن لا تتهاجم.

يذكر أنه تم القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة بـ12 كيسًا من الماريجوانا قادمة من نيويورك الأمريكية والجهات الأمنية أمرت بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة وجار التحقيق وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وبعد عشرة أيام قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه مع إيقاف التنفيذ على خلفية اتهامها بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وجلبها من الخارج.