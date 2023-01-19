اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق شوقت الرجالة بالأحمر الناري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر فيديو جديد لها على خاصية الاسبتوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في مكان ما ولم يظهر منها سوي أصابع يدها وذلك بعدما قامت بطلاء أظافرها باللون الأحمر الناري بطريقة أثار أعجاب جمهورها، حيث بدي وكأنه إعلان لأحد الماركات التجارية المتخصصصة في ذلك

تقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.