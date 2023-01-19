اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. دعاء حجازي ببدلة الرقص بعد تركها التمثيل.. الجمهور اتصدم لما شافها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر اسم دعاء حجازي بطلة فيلم رسائل البحر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى، وهم يتساءلوا عن مصيرها وأين اختفت طوال الفترة الأخيرة، وسريعاً ما عادت للظهور مرة أخرى وصدمت الجمهور.

دعاء حجازي تحترف الرقص

واحترفت مؤخراً الفنانة دعاء حجازي الرقص، وأيضاً رأها عدد كبير من الأشخاص في الأفراح المختلفة، وهي لم تعود إلى التمثيل من جديد ولكن هذه المرة احترفت مهنة الرقص، وهذا ما اكتشفه الجمهور بمجرد البحث عنها، ووضع الجمهور العديد من الصور لها وهي ببدلة الرقص من داخل إحدى الحفلات.