اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. دعاء حجازي ببدلة الرقص بعد تركها التمثيل.. الجمهور اتصدم لما شافها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشر اسم دعاء حجازي بطلة فيلم رسائل البحر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى، وهم يتساءلوا عن مصيرها وأين اختفت طوال الفترة الأخيرة، وسريعاً ما عادت للظهور مرة أخرى وصدمت الجمهور.
دعاء حجازي تحترف الرقص
واحترفت مؤخراً الفنانة دعاء حجازي الرقص، وأيضاً رأها عدد كبير من الأشخاص في الأفراح المختلفة، وهي لم تعود إلى التمثيل من جديد ولكن هذه المرة احترفت مهنة الرقص، وهذا ما اكتشفه الجمهور بمجرد البحث عنها، ووضع الجمهور العديد من الصور لها وهي ببدلة الرقص من داخل إحدى الحفلات.
من هي دعاء حجازي؟
وتعتبر دعاء حجازي فنانة مصرية من مواليد محافظة الشرقية، وتخرجت من كلية الفنون الجميلة “قسم التصوير الزيتي”، وبدأت مشوارها الفني في التمثيل السينمائي عام 2000، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية مثل سوق المتعة الخاص بالمخرج سمير سيف، مسلسل اوان الورد للمخرج سمير سيف، وفيلم الساحر للمخرج رضوان الكاشف، وفيلم الرغبة للمخرج على بدر خان في 2022، وفيلم هندي وفيلم قشطة يابا، وآخر ظهور لها كان في مسلسل سابع جار.