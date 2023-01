78 مليون دولار إيرادات فيلم The Menu حول العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 09:29 صباحاً - وصلت إيرادات فيلم THE MENU إلى 78 مليونًا و37 ألف دولار بدور العرض العالمية منذ طرحه يوم 18 نوفمبر من العام الماضى 2022 حول العالم، العمل من إنتاج شركة Searchlight Pictures، بالإضافة إلى أن إيرادات الفيلم انقسمت بين 38 مليونا و228 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 39 مليونًا و 809 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

كما حصل فيلم The Menu على تقييم متوسط من قبل النقاد العالميين، وصل إلى 89% من قبل 55 ناقدًا عالميا من خلال موقع التقييمات Rotten Tomatoes، وذلك قبل طرح العمل بدور العرض العالمية بداية من يوم 18 نوفمبر الجارى.

فيلم The Menu الجديد من إنتاج شركة Searchlight Pictures، ويدور حول سفر زوجان شابان إلى جزيرة نائية لتناول الطعام في مطعم حصري، حيث يعد الشيف قائمة طعام فاخرة وسرية، وبالتالي تحدث بعض المفاجآت الصادمة.

الفيلم الجديد The Menu يقوم ببطولته كل من أنيا تايلور جوي، رالف فاينز، جانيت ماكتيير، نيكولاس هولت، ايمي كاريرو، جون ليجويزامو، جوديث لايت، هونج تشاو، بول ادلستين، كريستينا بروكاتو.

وذلك بعدما استطاعت استديوهات "Searchlight Pictures" مع طرح فيلميها "Nomadland" و"Birdman" الحصول على العديد من الجوائز العالمية، ويتوقع موقع variety، أن يكون للاستوديو نصيب من جوائز الأوسكار بسبب فيلم "The Banshees of Inisherin" بطولة كولين فاريل وإخراج مارتن ماكدونا هذا العام والذي يعرض في مهرجان فينيسيا.

واستقبل جمهور مهرجان فينيسيا الممثل كولين فاريل والمخرج مارتن ماكدونا، عرض فيلم " The Banshees of Inisherin" بالكثير من التصفيق و مازاد هذا الترحيب هو اقتراب الممثل فاريل من المعجبين، حيث حرص على أن يلتقط الصور معهم والتوقيع لهم، وحسب ما ذكر على موقع variety فإن فيلم " The Banshees of Inisherin" يبدو أنه مرشح قوى في المهرجان و يمكن أن يأخذ فاريل جائزة أفضل ممثل لهذا العام بفضل هذا الفيلم.