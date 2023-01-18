انت الان تتابع خبر مسلسلات رمضان 2023 .. هذه هي القائمة الكاملة للأعمال الدارمية في الشهر الكريم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استخدم الكثير من المواطنين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية محرك المخصص للبحث على مستوي العالم جوجل خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023، حول مسلسلات رمضان 2023.ويشهد شهر رمضان الكريم 2023، تقديم العديد من الأعمال الدرامية خلال هذا الشهر الكريم حيث يتسابق الكثير من فناني وفنانات مصر والوطن العربي على تقديم مسلسلات متنوعة لخطف انتباه الجماهير.

مسلسلات رمضان 2023:

مسلسل جعفر العمدة : بطولة محمد رمضان وزينة ومي كساب ومنة فضالي من إخراج محمد سامي.

مسلسل الكبير أوي 7: بطولة النجم أحمد مكي حيث يقدم الجزء السابع من هذا المسلسل مع كلا من بيومي فؤاد ومحمد سلام ورحمة أحمد.

مسلسل تحت الوصاية : بطولة الفنانة العائدة للداما مني زكي وهو مكون من 15 حلقة مع كلا من نسرين أمين والفنان محمد عبد العظيم والفنان رشدي الشامي من إخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل بابا المجال: بطولة الفنان مصطفي شعبان وسوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم ومن إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل ضرب نار: وهو العمل الدارمي الثاني الذي يجمع الفنانة ياسمين عبد العزيز بزوجها أحمد العوضي.

مسلسل حمدا لله على السلامة : بطولة الفنانة يسرا ومايان السيد ومحمد ثروت وشيماء سيف.

مسلسل رمضان كريم: هو الجزء الثاني بطولة كلا من سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر ومحمد لطفي وعدد كبير من الشباب.

مسلسل سر السلطان: بطولة حسين فهمي وأحمد فهمي وأحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد وفيق وعدد كبير من نجوم مصر والعرب بطاقم يقترب من 60 فنانا.

مسلسل حضرة العمدة : بطولة أحمد رزق وسميحة أيوب، وبسمة، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر.

مسلسل جميلة : بطولة ريهام حجاج أحمد وفيق وعبير صبري ومن إخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل سوق الكانتو: بطولة أمير كراراة ومي عز الدين و محمد عبد العظيم وفتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، عبدالعزيز مخيون، كمال أبورية، ضياء عبدالخالق، ومها نصار.

مسلسل الصفارة : بطولة أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة وعدد من نجوم الكوميديا من إخراج علاء إسماعيل.

مسلسل عملة نادرة : بطولة نيللي كريم وأحمد عيد وجمال سليمان وجومانا مراد وعدد كبير من النجوم.

مسلسل مذكرات زوج : بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد.

مسلسل علاقات مشروعة : بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، مراد مكرم، ميمي جمال .

مسلسل الإمام الشافعي: بطولة خالد النبوي.

مسلسل ساعة الصفر: بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن و تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج شادي الرملي