تأجيل تصوير فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 08:19 مساءً - استعد صناع فيلم عصابة عظيمة بطولة وإنتاج الفنانة إسعاد يونس، لبدء تصوير أول مشاهده قبل ما يقرب من شهر.

وأن فيلم عصابة عظيمة تأجل تصويره لحين تماثل إسعاد يونس للشفاء، واستعادة قدرتها على النزول للوكيشن التصوير مرة أخرى، حيث إن الفيلم كان من بطولتها وإنتاجها.

الجدير بالذكر أن أحداث فيلم عصابة عظيمة تدور في إطار كوميدي، من بطولة الفنانة إسعاد يونس ويشارك به الفنان محمد محمود، وتحت قيادة المخرج وائل إحسان.

و أن إسعاد يونس تخضع في الفترة الحالية لجلسات علاج طبيعي تحت ملاحظة الأطباء، بعد مغادرتها المستشفى، وتمكث حاليًا في البيت وتتمتع بصحة جيدة، وذلك بعد إجرائها عملية جراحية قامت خلالها بتغيير كلي لمفصل الحوض الأيمن إثر إصابتها بكسر في عُنق الفخذ.

كما كان من المقرر أن تشارك إسعاد يونس في مسلسل كامل العدد مع الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، للمنافسة به في موسم دراما رمضان 2023، وتلعب دور والدة الفنان شريف سلامة وزوجة الفنان تميم عبده.

كما تستعد إسعاد يونس لطرح فيلم جديد بعنوان اتنين للإيجار يوم الأحد الموافق 29 يناير الجاري، من إنتاجها وتظهر خلال أحداثه كضيفة شرف مع الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت، والفيلم تحت قيادة المخرج شادي علي، وتعود إسعاد يونس للإنتاج من خلال فيلم اتنين للإيجار بعد غياب ما يقرب من تسع سنوات، فكان آخر أعمالها فيلم فبراير الأسود عام 2013.