اتفرج- انت الان تتابع خبر زي القمر.. دينا حايك تظهر من جديد بعد أزمتها الصحية الأخيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة اللبنانية دينا حايك من جديد، على متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي.حيث شاركت “دينا” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو، ظهرت فيه مع الفنان اللبناني راغب علامة، وهو يقول لها: “اليوم أحلى زيارة بالعالم، دينا القوية ألف سلامة على سلامتك، شكلك أحلى بكثير من الأول أنا بحبك جدًا”.

دينا حايك ومرضها

يُذكر أن مجلة الجرس اللبنانية، كانت قد كشفت في شهر أكتوبر الماضي عن إصابة المغنية اللبنانية دينا حايك بمرض سرطان الثدي من الدرجة الثالثة.

وقد تكتمت دينا حايك على هذا الخبر في بادئ الأمر، فلم تخبر أحدًا من أهلها خوفًا عليهم، وأخبرت صديقة لها فقط.

وشاركت دينا حايك في ندوة مع مؤسسة ريتيلو، للحديث عن تجربتها مع المرض، ولنشر الوعي بين النساء المصابات به، مؤكدة أنها اكتشفت مرضها بالصدفة، خلال خضوعها للكشف الدوري كل 6 أشهر.