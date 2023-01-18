اتفرج- انت الان تتابع خبر فوتوشوب ولا عملية تجميل؟ هيفاء وهبي تحير متابعيها في أحدث إطلالة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت المغنية اللبنانية هيفاء وهبي، لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أحدث ظهور لها والذي أثار استياء الكثير.حيث نشرت “هيفاء” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية جامبسوت أسود مكشوف من الصدر، واعتمدت مكياج ناعم وهادئ، وتركت شعرها ينسدل على ظهرها.

وقد بدت هيفاء وهبي بملامح متغيرة ومختلفة عما اعتاد عليه الجمهور، مما جعل بعض المتابعون يشككون في لإجراؤها عملية تجميل، والبعض الآخر رجح قيامها بتعديل صورها ببرنامج الفوتوشوب.

وجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (واضح انه فوتشوب تجنني)، (هذه ضريبة الشهره..لن تتقبلي نفسك على الطبيعه)، (ايه يا هيفا رحتي لدكتور أصالة ولا ايه)، (نفس دكتور اصاله).

آخر أعمال هيفاء وهبي

يُذكر أن فيلم “أشباح أوروبا” هو أحدث عمل فني عُرض للفنانة هيفاء وهبي، وشاركها بطولته أحمد الفيشاوي، أروى جودة، مصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.