اتفرج- انت الان تتابع خبر على طريقته الخاصة.. رامز جلال يروج لفيلمه الجديد “أخي فوق الشجرة”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص الفنان رامز جلال، على الترويج لأحدث أفلامه والذي يحمل عنوان “أخي فوق الشجرة” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي اليوم الأربعاء 18 يناير.حيث نشر “جلال” من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” الملصق الدعائي للفيلم، وأرفق معه التعليق التالي: “بسم الله توكلنا على الله، 18 يناير فيلم أخي فوق الشجرة بجميع دور العرض، والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

بسم الله توكلنا علي الله غدا ١٨ يناير فيلم #أخي_فوق_الشجرة بجميع دور العرض والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر pic.twitter.com/51ok6pyOrU — Ramez Galal (@ramezgalal) January 17, 2023

أبطال فيلم “أخي فوق الشجرة”

يشترك في بطولة فيلم أخي فوق الشجرة مجموعة من الفنانين وهم رامز جلال، تارا عماد، ويزو، حمدي المرغني، محمد ثروت، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول شقيقين توأم، أحدهما يقرر دخول حياة شقيقه فجأة بعد أن لم يكن عالمًا بوجوده، ويقلبها رأسًا على عقب نظرًا لأنه يمتلك شخصية انطوائية، ويعيش حياته بشكل منظم.

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمه الفنان رامز جلال كان فيلم “أحمد نوتردام” والذي عُرض عام 2021، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.