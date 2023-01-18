اتفرج- انت الان تتابع خبر علاج الفنان عمرو محمد علي على نفقة الدولة.. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الإعلامي عمرو الليثي، إصدار إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة قرارًا بعلاج الفنان عمرو محمد علي.وأوضح “الليثي” أنه وجه نداء من خلال برنامجه “واحد من الناس” بمساعدة الفنان عمرو محمد علي في علاجه من مرضه قبل تدهور حالته، لافتًا إلى أن الدكتور حسام صلاح مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة تواصل معه عقب انتهاء حلقته لإعلانه بالاستعداد لعلاج الحالة والذي سيكون على نفقة الدولة.

مرض الفنان عمرو محمد علي

يُذكر أن الفنان عمرو محمد علي يعاني منذ سنوات من مرض التصلب المتعدد، والذي تسبب في إبعاده عن الفن منذ عام 2006.

وقد صرح عمرو محمد علي خلال استضافته في برنامج “واحد من الناس”، أن هذا المرض أعجزه عن الحركة، وأن هجماته المتتالية عليه أدت إلى تدهور حالته الصحية.

كما أدلى عمرو محمد علي بتصريحات إعلامية سابقة، أكد فيها على وقوف بعض الفنانين جواره، ومنهم الفنان أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية.