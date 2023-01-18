اتفرج- انت الان تتابع خبر رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لـ دلال عبد العزيز في ذكرى عيد ميلادها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على توجيه رسالة إلى والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بمناسبة ذكرى عيد ميلادها.حيث نشرت “إيمي” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لوالدتها الراحلة، وأرفقت معها التعليق التالي: “كل سنة وأنتي طيبة يا ديدي يا أحلى مامي وأطيب مامي، ربنا يرحمك يارب وإن شاء الله عيدك في الجنة، بحبك يا مامي لآخر يوم في عمري”.

يُذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، قد توفيت صباح السبت 7 أغسطس 2021، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 61 عامًا.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

يُذكر أن المسلسل الإذاعي “إتنين في واحد” هو آخر عمل فني قدمته الفنانة إيمي سمير غانم، والذي تم عرضه في أبريل 2021.

مسلسل “إتنين في واحد” بطولة إيمي سمير غانم، دياب، أشرف زكي، محمد نشأت، راندا البحيري، منير مكرم، عبير محمود، وهو من تأليف محمد جمال، وإخراج حسين إبراهيم.