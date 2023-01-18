انت الان تتابع خبر (الدحيح) لأول مرة على التليفزيون .. تعرف على موعد وقناة عرضه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعرض برنامج الدحيح والذي يقدمه اليوتيوبر المصري أحمد الغندور على شاشة قناة المشهد، التي بدأ بثها حديثا من دبي في موعد أسبوعي لأول مرة.



ونشر حساب قناة المشهد في إنستجرام برومو البرنامج، الذي تقرر عرضه الساعة 10 مساء الثلاثاء والسبت من كل أسبوع بتوقيت القاهرة، قبل 7 أيام من عرضه على منصة يوتيوب.

وكان أحمد الغندور أعلن عن انطلاق الموسم الثالث من برنامج "الدحيح" بتاريخ 14 يناير الجاري، وتناولت الحلقة الأولى موضوع الرقص الشرقي.

وعلى مدى حلقات الموسم الماضي من برنامج "الدحيح"، ظهر أحمد الغندور بالعديد من الشخصيات، ومنها مغني الراب ورائد الفضاء والحرامي، وشخصيات أخرى حسب الموضوع الذي يناقشه في الحلقة.

وقدم الغندور خلال فترة إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر برنامجه الجديد "الكورة مع السلامة"، عبر قناته بموقع يوتيوب.

وبرنامج "الكورة مع السلامة" من إنتاج شركة the Post Office، ويقدم البرنامج تناولا دراميا من خلال شخصيات عديدة يقدمها أحمد الغندور مثل الحاج محمد الوكيل صاحب القناة، والدكتور بشير محفوظ صاحب اختراع آلة الزمن التي سيسافر بها ليعرف كواليس أشهر مواقف المونديال، ومراسل القناة، وصديق شخصي للحاج محمد، والإعلامي سلامة عبد الملك، والكابتن جمال أبو سيد.