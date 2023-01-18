اتفرج- انت الان تتابع خبر من غرفتها .. اتفرج مني فاروق تستعرض حلاوتها بالقميص الأبيض الشفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها داخل غرفتها ومن أمام المرأة الخاصة بها حيث ارتدت قميص من اللون الأبيض الشفاف المفتوح من منطقة الصدر بطريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج

وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصور مثل قمر مشاء اللة باذان اللة نشوفك في عمل قريب- انا اشرف كنج كان لى شرف العمل مع حضرتك فى مسلسل ختم خروج.