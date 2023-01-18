شاهد.. محمد جمعة يروج لمسلسله ”زيارة” بأغنية أهداها لفيروز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 11:24 صباحاً - روج الفنان محمد جمعة، لمسلسله القادم “زيارة”، وذلك من خلال أغنية دعائية نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتحمل عنوان “قمرة ياقمرة” وهي إهداء للفنانة الكبيرة فيروز، وذلك بمشاركة الطفل أدم، الذي يشاركه أيضًا بمسلسل “زيارة”، وتفاعل الجمهور وعدد من الفنانين معها.

تناقش حكاية "زيارة" التي يبدأ عرضها السبت المقبل ضمن مسلسل "فى كل أسبوع حكاية"، التى يتواصل تصويرها حالياً مشاكل الزوجين بعد الطلاق من خلال محمد جمعة ونهى عابدين وهما زوجان ويحدث بينهما انفصال ولديهما طفل، وذلك فى إطار اجتماعى، والحكاية يشارك فى بطولتها حنان سليمان، إيمان سلامة، عمرو عبد العزيز، الطفل آدم ويحيى النحاس وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومنة عبيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

مسلسل "زيارة" هى رابع حكايات مسلسل "فى كل أسبوع حكاية"، وذلك بعدما تم الانتهاء من تصوير أول ثلاث حكايات من العمل وهى "تاكس" والثانية بعنوان "روليت" بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعى، انجى شرف ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام، والثالثة "لسه فى أمل" بطولة محمد كيلانى وكارولين عزمى، محمد المولى، هنا يسرى، شهد الشاطر وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام.

ويشارك محمد جمعة في بطولة فيلم "شقو" الذى يتبقى على الانتهاء من تصويره مشاهد معدودة، وهو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، وجميل برسوم وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى.