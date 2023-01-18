اتفرج- انت الان تتابع خبر هكذا عايدت رحمة رياض زوجها بعيد ميلاده والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة العراقية رحمة رياض صورة رومانسية برفقة زوجها ألكسندر علوم التي عايدتها بها بعيد ميلاده امس الثلاثاء.





الصورة جمعتها مع ألكسندر وهي ممسكة بيده، وكتبت تعليق مرفق، بما معناه "أسعد عيد ميلاد لأفضل شيء حدث لي، بارك الله فينا مع المزيد من السنوات الجميلة معًا، شكرًا لك على وجودك دائمًا من أجلي ودفعني دائمًا لأكون أفضل نسخة من نفسي أحبك".



تفاعل عدد كبير من المتابعين والنجوم على صورة رحمة وزوجها، الذين هنئوا زوجها بعيد ميلاده وتمنوا للزوجين دوام الاستمرار والسعادة، ومنهم بلقيس، جميلة البدوي، ديما الأسدي، روان مهدي وغيرهم.

