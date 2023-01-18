اتفرج- انت الان تتابع خبر هجوم من رهام سعيد على حسن شاكوش .. ما القصة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بشكل عنيف المطرب حسن شاكوش، على خلفية القضية التي رفعتها ضده بدعوى الإساءة إليها، حيث قررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية أمس الثلاثاء .



وكانت ريهام قد نشرت عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) منشور توضح فيه سبب تغيبها عن الجلسة حيث قالت:(علي فكره انا معرفش أن في قضيه انهارده لحسن شاكوش انا هخسرها لان المحامي الي كان بتاعي ماخترنيش و مراحش القضيه الي فاتت يمكن ماخدتش حكم يا حسن عشان انا ماخترنش محامي يخلي باله من حقي بس حقي وحق ولادي عند ربنا انت اخذت عقابك من ربنا بس لسه هاتشوف ربنا هايعمل ايه حسبي الله و نعم الوكيل و يا رب تعرف تستحملها).



و تعود الأزمة عندما ظهرت ريهام سعيد في برنامج (شيخ الحارة) وأثارت الجدل بسبب تصريحاتها عن المطرب حسن شاكوش وقالت إنها تعتبر شاكوش عدو لها لأنها طلبته للغناء في حفل أقامته لأبنائها في الساحل الشمالي ولكنه طلب مبلغ مالي كبير. في المقابل، رد حسن شاكوش، على تعليقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن المبلغ لم يكن مُبالغا فيه كما قالت ريهام سعيد، موضحًا أنه طلب 30 ألف جنيه مصري فقط، لكنها أعطته 10 آلاف جنيه، وهو ما تسبب في حدوث المشكلة.