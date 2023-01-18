اتفرج- انت الان تتابع خبر مسلسل الإمام الشافعي خالد النبوي.. أسماء الأبطال وموعد العرض مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعكف الفنان خالد النبوي، في الوقت الحالي على تصوير مشاهده في مسلسله الجديد “الإمام الشافعي”، والمقرر أن يشارك به في موسم رمضان 2023.وبهذا المسلسل، تعود أعمال السير الذاتية الدينية إلى الدراما المصرية، بعد غياب استمر لعدة سنوات، نظرًا ررتفاع تكاليفها الإنتاجية.

أبطال مسلسل الإمام الشافعي

وقد استقر مخرج العمل على عدد كبير من الفنانين المشاركين في مسلسل “الإمام الشافعي”، وهم أروى جودة، خالد أنور، نضال الشافعي، محمد الشرنوبي، خالد القيش، سلمى أبو ضيف، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، ومن المقرر تعاقد الشركة المنتجة للمسلسل مع بقية أبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

مسلسل “الإمام الشافعي” سيناريو وحوار مريم نعوم، إخراج الليث حجو، وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية للإمام الشافعي، والذي يجسد شخصيته الفنان خالد النبوي.

أحدث أعمال خالد النبوي

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمه الفنان خالد النبوي كان مسلسل “النزوة” والذي تم عرضه على منصة شاهد vip.

مسلسل “النزوة” بطولة خالد النبوي، عائشة بن أحمد، عمر الشناوي، سالي شاهين، مراد مكرم، نور محمود، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحاج وإخراج أمير رمسيس.