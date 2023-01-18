اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. عادل إمام يضع شرط لحضور حفل زفاف ابنته ميمي جمال قبل سنوات.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة ميمي جمال بالكشف عن شرط الزعيم عادل إمام ليحضر حفل زفاف ابنتها قبل سنوات، وهو جاء بمثابة مفاجأة كبيرة لها في الوقت الحالي، ويريد الجميع معرفتها بعدما تحدثت عنه في أحد البرامج.

شرط عادل إمام لحضور حفل زفاف ابنه ميمي جمال