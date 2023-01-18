شاروخان ضمن قائمة أغني ممثلين في العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 09:29 صباحاً - تفوق نجم بوليوود شاروخان على توم كروز في قائمة أغنى ممثلين في العالم، التي تضم أسماء كبيرة في هوليوود، وهو الفنان الهندي الوحيد المتواجد إلى جانب جاكي شان.

بلغت ثروة شاروخان وفقا لقائمة World of Statistics، 770 مليون دولار، وجاء في المرتبة الرابعة بعد جيري ساينفيلد وتايلر بيري ونجم المصارعة الشهير دواين جونسون "ذا روك".

بلغت كل من ثروة جيري ساينفيلد وتايلر بيري مليار دولار، فيما جاء توم كروز في المرتبة الرابعة بمبلغ 620 مليون دولار، وبعده جاكي شان ولديه 520 مليون دولار.

تمكن شاروخان من جمع ثروته من منافذ عديدة إلى جانب التمثيل، منها الاستثمار في الرياضة وخاصة الكريكت الشهيرة في الهند، وشركة المؤثرات البصرية الخاصة به، إلى جانب مشروعات تجارية وماركات باسمه وعوائد شركات رعاية.