اتفرج- انت الان تتابع خبر غادة نافع تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية: والدي ارتبط بأم دودي الفايد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سردت الفنانة غادة نافع الكثير من التفاصيل عن حياتها الشخصية وارتباط والدها الفنان الراحل إيهاب نافع بالإعلامية السعودية سميرة خاشقجي، وهي والدة دودي الفايد ابن الملياردير المصري الشهير محمد الفايد.

زوجات والد غادة نافع

وتحدثت غادة نافع أثناء استضافتها في برنامج الستات، وهو الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة على قناة النهار الفضائية، قائلة “والدي تعود إنه يزورني أنا وأمي الفنانة ماجدة مع زوجته، وكانت أمي ترحب به، وتعودت إنه كل شوية يزورني مع واحدة”.

وتابعت قائلة “كنت مكروهة من كل زوجاته لآني المقربة له، وعلاقة زوجاته به كانت مصلحة، ووالدي تجنب التعلق بنا لكثرة سفرياته”، وارتبط والدها واخفي عنهم ارتباطه بوالده دودي الفايد، وقالت “مكانش قايل لحد، وكنت أروح بيتها وأجد سيناريوهات والدي وأخبر أمي، فتتساءل هل تزوجها، كان محترم جدا وأنيق ويهتم بالمرأة، والدي كان صديق رأفت الهجان، وبعد وفاته تزوج أرملته الألمانية”.