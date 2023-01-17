اتفرج- انت الان تتابع خبر رهف القحطاني والقطري.. استغلته ماديا وهددها بالفضيحة “ايه الحكاية”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف شخص قطري عن تعرضه للنصب، من قبل الناشطة السعودية رهف القحطاني، وذلك بعدما استغلته ماديا على أمل أن ترتبط به، وأعرف المستثمر القطري، عن صدمته مما حدث، من خلال مقطع فيديو بث مباشر، مع التيك توكر عبد الرحمن.

وقال الشخص القطري، بأنه صدم بعد رفض القحطاني الارتباط به، وذلك بحجة أنه طلب الزواج بعقد مسيار، وأوضح إنه تعرض للابتزاز العاطفي، منذ اليوم الأول بمعرفته بها، ومن ثم نشأت بينهم علاقة عاطفية، واتفقوا سويا على الزواج.

وأكد من خلال حديثه في الفيديو، أنه قدم لها مجموعة من الهدايا، ومنها سيارة بنتلي، وشقة، وفيزا، وأموال، وأخرها سيارة روج، وطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن تقوم بالاعتذار منه، بعد أن قامت بالتشهير به.

رد الناشطة السعودية على تصريحات المستثمر

وأكد أنه يمتلك أدلة تثبت تلقي رهف القحطاني منه العديد من الهدايا، بالإضافة لوجود أدلة تثبت تصرفاتها غير المسؤولة والمؤذية، وردت الناشطة السعودية، من خلال فيديو ورفضت الكشف عن أي تفاصيل بشأن تلك العلاقة التي كانت تجمعهم، ونفت جميع الاتهامات التي تلقتها.