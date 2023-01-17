اتفرج- انت الان تتابع خبر كايلا رامي رضوان بعد ظهورها للأضواء.. شوفوا الناس قالت ايه؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد ظهور كايلا رامي رضوان، وهي ابنة الفنانة دنيا سمير غانم، لأول مرة للأضواء، من خلال عرض مسرحية انستوتنا، فقد حصلت الطفلة على الكثير من التعليقات سواء الإيجابية والسلبية.حيث تنمر البعض على كايلا رامي رضوان، وذلك التنمر عن طريق رواد مواقع التواصل المختلفة، فيما دافع البعض عن الطفلة الصغيرة، وتحدثوا عن جمالها ووجود شبة كبير مع جدتها الفنانة القديرة الراحلة دلال عبد العزيز.

التعليقات على الطفلة كايلا رامي رضوان

وبالنسبة للتعليقات السلبية على الطفلة، وقالت أحدهم هي معهاش فلوس، مخلفتش تاني ليه، لتقوم النجمة أيمي سمير غانم بالرد عليها، وقالت مش من حقك تكتب كده، ما تخليكوا في حالكوا، إحنا شوفنا كتير.

فيما جاء تعليق أخر، شكلها وحش، مخدتش حلاوة أبوها، لتقوم النجمة أيمي بالرد وقالت، متخفيش مفيش زي حلاوة أبوها، وبتعيطي ليه هتعيشي طول عمرك في الشر.

أما عن حملات الدعم التي حصلت عليها الطفلة، فقالت أحدهم، بنتك زي القمر، فيها شبه من جدتها النجمة دلال عبد العزيز، وأخرى قالت متسمعوش للمتنمرين دول ناس مريضة، ربنا يحرسها زي القمر، شبه مامتها في طيبة قلبها وجمالها.