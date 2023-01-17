فيديو.. لوسي ترد على اتهامات تامر فرج: لو ضربت واحد بالقلم ليه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 11:33 مساءً - علقت الفنانة لوسي، على اتهامات الفنان تامر فرج لها بتدخلها في كل كبيرة وصغيرة خلال بطولتها لمسرحية «الحفيد»، مستنكرة اتهامه لها بضربها لأحد الفنانين المشاركين على وجهه 5 مرات.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: «لو ضربت واحد بالقلم، ليه يستناني لما أضربه 5 و6؟ مش قادرة أفهم.. أنا مش سايبة ودني للتفاهات دي خالص»، بحسب وصفها.

وأضافت أن الفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، قرر الاستغناء عن «فرج»؛ لأنه يتسبب في العديد من المشكلات، مشيرة إلى تقدمها بشكوى للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتي حولتها إلى النيابة الإدارية منذ 6 أشهر.

وأوضحت أنها تقدمت بالشكوى بسبب استخدام ألفاظ خارجة، والخروج عن النص، وعدم الالتزام، مضيفة: «لم أشتكي أحدًا بعينه، محتاجة نقطة نظام وده مش عيب، أنا فنانة مسؤولة عن عرض باسمي على خشبة المسرح القومي، ولازم نحترم الجمهور وخشبة المسرح».

وأكدت أنها لا تضرب ولا تسب أو تخطئ في أي شخص؛ لأنها لا تستطيع رد الإساءة بإساءة، موضحة أنها تربت على الأدب واحترام الكبير والصغير.

واستطردت: «القاضي الكبير والمحامي الكبير المولى عز وجل بياخد حقي، إحنا أهل فن ومينفعش نعض في بعض كده، لو بضرب حد مراحش عمل محضر ليه، استنى القلم التاني والثالث ليه؟»