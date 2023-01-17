"غوغل" يحتفي بالفنانة كريمة مختار

"غوغل" يحتفي بالفنانة كريمة مختارقام محرك البحث "غوغل"، أمس الاثنين، بالاحتفال بذكرى ولادة الفنانة المصرية الراحلة كريمة مختار والتي تصدرت الترند على محرك البحث.

سيرتها الذاتية

الفنانة المصرية كريمة مختار اسمها الحقيقي عطيات محمد البدري، تصادف ذكرى ولادتها الـ89، كانت قد ولدت في 16 يناير من عام 1934 وتوفيت في 12 يناير 2017.

لدى الراحلة أربعة أولاد من زوجها نور الدمرداش هم: معتز، هبة، أحمد، وشريف الدمرداش.

وقام محرك البحث «غوغل» بوضع صورة للراحلة على الصفحة الرسمية للموقع، مع الإشارة إلى اسم كريمة مختار وعيد ميلادها الـ89.

أشهر أعمالها

اشتهرت الفنانة المصرية بشخصية الأم الفاضلة التي أبدعت بتقديمها في أغلب أعمالها.

عملت مع «بابا شارو» في برامج الأطفال الإذاعية في بداية مشوراها، وحصلت على فرصة الالتحاق بمجال السينما بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش، وكانت أول تجربة سينمائية لها من خلال فيلم «ثمن الحرية» عام 1964.

كما وقدمت الكثير من الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور، فقدمت شخصية «زينب هانم جاد الله» في مسرحية «العيال كبرت» الشهيرة.

وحصلت على لقب شخصية «ماما نونا» التي قدمتها في مسلسل «يتربى في عزو» في عام 2007 والذي تؤدي فيه شخصية والدة «حمادة عزو» التي قدمها يحيي الفخراني.

أحب الأعمال الفنية إليها

من بين الأعمال السينمائية والفيلم الذي يعتبر من أقرب الأفلام إلى قلبها فيلم «الحفيد» الذي جسدت فيه دور الأم زينب، لأنه يرصد فترة مهمة في حياة مصر الاجتماعية.

من بين الأعمال التي قدمتها في مسيرتها، فوازير «المناسبات» التي عرضت في عام 1988 وشارك فيها إلى جانب كريمة مختار كل من يحيي الفخراني وصابرين وهالة فؤاد.وكالات