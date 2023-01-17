اتفرج- انت الان تتابع خبر كلاكيت تاني مرة.. أحمد الفيشاوي يعترف بنسب ابنه بعد سنوات من إنكاره والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنان أحمد الفيشاوي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، بعد الجدل الذي أثاره مؤخرًا بكشفه عن نجله لأول مرة.حيث نشر “الفيشاوي” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لطفل، وأرفق معها التعليق التالي: “ابني يكبر وأقوى ويفوز في فصل الكاراتيه ، برافوا دامير .. استمر في التقدم”.

وقد تفاعل المتابعون مع هذا المنشور، فأبدى البعض اندهاشهم من كشفه عن نجله لأول مرة، والبعض الآخر أوضح أنه نجله من فتاة ألمانية، واعترف به مؤخرًا بعد إنكار نسبه إليه لعدة سنوات.

يُذكر أن لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، كانت قد أثارت الجدل في فترة سابقة عن وجود شقيق لها من أبيها، وهو الأمر الذي لم يعلق عليه الفيشاوي الصغير حتى الآن.

فيلم أحمد الفيشاوي الجديد

يُذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يصور في الوقت الحالي مشاهده من فيلم “ورد وريحان” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

كما انتهى “الفيشاوي” من تصوير أحدث أفلامه “رهبة” والذي يشاركه بطولته نسرين أمين، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوي، ثراء جبيل، وهو سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق