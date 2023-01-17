انت الان تتابع خبر قلبت الدنيا.. ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب وعيون متابعيها في أحدث ظهور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها خلال ترويجها لماركة مجوهرات شهيرة.حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة، ظهرت فيها فستانًا أبيض في أسود مكشوف من ناحية الكتفين، وتركت شعرها ينسدل على ظهرها، واعتمدت مكياج هادئ، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: “اجمد مجوهرات لازوردي @lazurde“.

وقد نالت تلك الإطلالة إعجاب الكثير من المتابعين، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (حتى المجوهرات ما لفتت انتباهنا بوجودك سبحان الله بتخطفي العين)، (انتي اللي محلية المجوهرات والله)، (أكيد المجوهرات للجوهرة الحقيقية ياسو قمر)، (واو انتي اللي تحلين اي براند ويازين مااخترتو يالازوردي).

مسلسل ياسمين عبد العزيز

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تصور حاليًا مشاهدها في مسلسل “ضرب نار” والمقرر عرضه في رمضان 2023.

مسلسل “ضرب نار” بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، بدرية طلبة، إيمان السيد، هدى الأتربي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.