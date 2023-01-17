انت الان تتابع خبر توفيق عبد الحميد عن محمود عبد العزيز: بكى بعد مشاهدة هذا المسلسل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الفنان توفيق عبد الحميد، عن رد فعل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بعد مشاهدته الحلقة الأخيرة من مسلسل “حضرة المتهم أبي”.حيث نشر “توفيق” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “بحب المسلسل ده وعلى وجه الخصوص الحلقة الأخيرة وسعدت إيما سعادة بالعمل مع الأستاذ نور الشريف والمخرجة الرائعة رباب حسين والمؤلف المبدع محمد جلال عبد القوي وعقب انتهاء الحلقة حدثني الأستاذ محمود عبد العزيز لتهنئتي وبكى ولم يكمل المكالمة وأخذت بوسي شلبي منه التليفون واعتذرت بأنه لن يستطيع أن يكمل المكالمة”.

وقد عُرض مسلسل “حضرة المتهم أبي” في موسم رمضان 2006، وهو من بطولة نور الشريف، معالي زايد، سمير صبري، توفيق عبد الحميد، مها أبو عوف، أشرف عبد الغفور، وهو من تأليف محمد جلال عبد القوي، وإخراج رباب حسين.

آخر أعمال توفيق عبد الحميد

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمه الفنان توفيق عبد الحميد، هو مسلسل “يوتيرن” والذي عُرض في موسم رمضان 2022.

مسلسل “يوتيرن” بطولة ريهام حجاج، أيمن القيسوني، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، وهو من إنتاج جمال العدل، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.