اتفرج- انت الان تتابع خبر سر وجود أصالة على المسرح حافية القدمين.. مفاجأة صادمة غير متوقعة تعرف عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة أصالة نصري بالكشف عن سر التخلص من حذاها في الحفل الذي قامت بتقديمه في السعودية منذ أيام قليلة، وهي غنت حافية القدمين، وتعد من أبرز الأشياء التي لفتت انتباه الجميع.

آخر حفل غنائي لأصالة نصري

وتحدثت أصالة في أحد اللقاء التليفزيونية، قائلة “لا أحب أن يؤثر أى شيء على الغناء، سواء كان ملابس أو ارتداء الحذاء الذى يصل طول الكعب الخاص به إلى 12 سم”.

وتابعت أصالة قائلة “أحب أن أركز بشكل كبير على الغناء، وأن أمتع جمهوري بالغناء، ولا تهمني مثل هذه المظاهر، كما أن هذه الأمور تأخذ من تفكيري وغنائي، وبالتالي أفضل التخلص منها مباشرة، خاصة أنى أعانى من الوقوف لفترة طويلة على المسرح”، شاهد الفيديو من هنا.

تعاون أصالة مع الملحن محمد ضياء

ومن اتجاه آخر تحدثت أصالة عن تعاونها مع الملحن محمد ضياء، وقالت “أغنيتي القادمة مع محمد ضياء من الأغاني الصعبة جدًا من أغنياتي، وحسيت إني مشتاقة لأغاني الدراما، وبقالنا وقت طويل مفيش تعاون بيني أنا ومحمد ضياء من سوء حظي وسوء حظه، بسبب المشكلة اللي كانت موجودة.. كانت كبيرة وراحت مع الوقت اللي راح الحمد لله، وهو حبيبي ورفيقي ونجاحاتي معه كبيرة وكثيرة”.