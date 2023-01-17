اتفرج- انت الان تتابع خبر بتقلد شريهان.. هجوم على غادة عبد الرازق بسبب إطلالتها الأخيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة غادة عبد الرازق، لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإطلالة الأخيرة لها، والتي اتهمها الكثير فيها بأنها تقلد الفنانة الاستعراضية شريهان.حيث نشرت “غادة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية باللون الأسود، واعتمدت مكياج ثقيل وجريء.

وقد انتقد بعض المتابعون تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (انا شايفه ان جلسة التصوير دي كلها تقليد للفنانه شريهان معرفش ليه حد معايه في الكلام ده)، (الساحره الشمطاء)، (انتي شو ع غفله صرتي الساحرة الشمطاء ليش).

أحدث أعمال غادة عبد الرازق

يُذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق، انتهت من تصوير مشاهدها في في حكاية “تحت الحزام” من مسلسل “حدث بالفعل”.

حكاية “تحت الحزام” بطولة غادة عبد الرازق، سلمى أبو ضيف، خالد أنور، بسنت حاتم، يوسف عثمان، وهي من تأليف فادي النجار، وإخراج محمد هشام الرشيدي.