اتفرج- انت الان تتابع خبر كلام يبكي.. دنيا سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على إحياء ذكرى ميلاد والدتها الفنانة الراحلة دنيا سمير غانم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.حيث نشرت “دنيا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عدة صور تجمعها بوالدتها الراحلة وشقيقتها إيمي، وأرفقت معها التعليق التالي: “أعظم وأحن وأطيب أم في الدنيا، كل سنة وانت طيبة وبإذن الله في الجنة يا رب.. أنا بسمع صوت دعاكي ونصايحك طول الوقت.. انت في قلوبنا كلنا ربنا يرحمك ويسعدك ويا رب تكونوا متهنيين انت وبابي.. اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين في نور من نورك يا رب، دلال عبدالعزيز”.

الفنانون يتفاعلون مع ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز

وقد لاقى هذا المنشور تفاعل عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على الدعاء للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ومنهم درة، غادة عادل، هند صبري، نسمة عبد العزيز، إيمي طلعت زكريا، زينة، رانيا يوسف، بشرى، فيفي عبده، سوسن بدر، فريال يوسف، علاء التونسي، هاجر الشرنوبي.

يُذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز قد رحلت عن عالمنا صباح السبت 7 أغسطس 2021، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 61 عامًا.