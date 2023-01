انت الان تتابع خبر ماتقلقوش.. إليسا تسافر في رحلة سريعة لإجراء عملية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سفرها في رحلة لإجراء عملية صغيرة وسهلة في يدها.حيث نشرت إليسا من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تغريدة قالت فيها: “أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة ليدي، لا داعي للقلق أو الذعر”.

I am on a quick trip for a small and easy procedure for my hand. You don’t have to worry or be alarmed. Thank you for asking. Love you loads ❤️