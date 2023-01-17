انت الان تتابع خبر ماتقلقوش.. إليسا تسافر في رحلة سريعة لإجراء عملية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سفرها في رحلة لإجراء عملية صغيرة وسهلة في يدها.حيث نشرت إليسا من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تغريدة قالت فيها: “أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة ليدي، لا داعي للقلق أو الذعر”.

I am on a quick trip for a small and easy procedure for my hand. You don’t have to worry or be alarmed. Thank you for asking. Love you loads ❤️ — Elissa (@elissakh) January 17, 2023

إليسا تحتفل بعيد الحب في لبنان

يُذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا كانت قد أعلنت إحيائها حفلًا غنائيًا في العاصمة اللبنانية بيروت رفقة مواطنها الفنان مروان خوري، وذلك بمناسبة عيد الحب.

فقد نشرت إليسا عبر حسابها بإنستجرام الملصق الدعائي للحفل، وأرفقت معه التعليق التالي: “لبنان، متحمس جدًا لأكون معك مرة أخرى في 11 فبراير للاحتفال بعيد الحب”.

وكانت أحدث أغنية أصدرتها الفنانة إليسا هي أغنية “أنا وبس” والتي طرحتها في شهر أغسطس 2022 عبر قناتها الرسمية على منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب” وحققت الملايين من المشاهدات، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع طارق توكل، وميكس وماستر إيلي.